Глава Башкирии учредил совет по ИИ и назначил отраслевого вице-премьера

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещательный орган должен будет обеспечивать взаимодействие региональной власти, муниципалитетов и заинтересованных организаций в отрасль цифровых технологий, в том числе внедрения ИИ в экономику, социальную сферу и государственное управление.

Возглавил совет сам глава республики, сопредседателем стал премьер-министр Андрей Назаров, а секретарем — министр цифрового развития региона Геннадий Разумикин.

По данным «РБК Уфа», также введена должность вице-премьера, отвечающего за внедрение ИИ. Отраслевым заместителем премьер-министра будет бывший замдиректора Национального центра по развитию ИИ при кабмине РФ Олег Ли, заявляет телеканал.

