В поездах Москва — Санкт-Петербург появится спутниковый интернет

Оператор низкоорбитальной спутниковой связи «БЮРО 1440» и ОАО «РЖД» согласовали план поэтапного внедрения нового поколения спутниковой связи на скоростных поездах. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «БЮРО 1440». Договоренность достигнута в рамках конференции ЦИПР-2026, проходящей в Нижнем Новгороде.

Спутниковым интернетом планируется оборудовать 135 скоростных поездов «Ласточка» и «Сапсан» на всей сети железных дорог

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Спутниковым интернетом планируется оборудовать 135 скоростных поездов «Ласточка» и «Сапсан» на всей сети железных дорог

Уточняется, что спутниковым интернетом планируется оборудовать 135 скоростных поездов «Ласточка» и «Сапсан» на всей сети железных дорог. В перечень вошли маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Краснодар — Сочи, а также международное направление Москва — Минск.

Абонентский терминал «БЮРО 1440» для железнодорожного транспорта уже успешно прошел механические испытания на вагоне-лаборатории. До конца 2026 года компания планирует приступить к отработке сервиса связи на подвижных составах РЖД, включая скоростные поезда. В компании рассчитывают, что спутниковая связь обеспечит доступ в интернет на участках, где мобильная сеть работает нестабильно или отсутствует.

Карина Дроздецкая