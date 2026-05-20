Производитель пороха из Башкирии взыскивает 884 млн рублей с московской фирмы

Стерлитамакское ФКП «Авангард» (входит в госкорпорацию «Ростех») подало в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании более 735,9 млн руб. неосновательного обогащения с московского ООО «Глобал инжиниринг». Также компания просит с ответчика 102,7 млн руб. за пользование чужими денежными средствами и настаивает на начислении процентов до дня исполнения судебного решения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», претензии связаны с исполнением обязательств по договорам строительного подряда. Из открытых источников следует, что «Глобал инжиниринг» могло участвовать в модернизации производственных корпусов оборонного предприятия.

Следующее заседание по делу пройдет 2 июня

