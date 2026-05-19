Благоустройство тротуара напротив «Уфа-Арены» обойдется в 143 млн рублей

Мэрия Уфы нашла подрядчиков для благоустройства тротуаров на улице Ленина напротив «Уфа-Арены». По данным сайта госзакупок, управление коммунального хозяйства и благоустройства заключило три контракта на общую сумму более 143,3 млн руб.

Два подряда на ремонт дорожек от здания Вольного пожарного общества и Краснодонской улицы до бульвара Ибрагимова получило ООО «Арт Ремстрой» (сумма договоров — 71,6 млн руб.). Еще один контракт достался тюменскому бизнесмену Акселу Надаряну: за 71,7 млн руб. он обновит тротуар, прилегающий к территории арены.

Работы будут вестись до конца августа, затраты поровну поделят республиканский и городской бюджеты, говорится в документах на портале госзакупок.

Идэль Гумеров