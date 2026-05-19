На реставрацию стен Казанского Кремля направят 800 млн рублей

На проведение работ по сохранению Казанского Кремля планируют направить 800 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Реставрация затронет четыре участка крепостных стен XVI–XVII веков: от Спасской до Юго-западной башни, от Преображенской до Пятигранной, а также участки между Пятигранной, Безымянной и Северо-западной башнями.

Проект предусматривает укрепление фундаментов объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, гидроизоляцию, восстановление кирпичных арок и боевых печур. Кроме того, специалисты планируют воссоздать историческую тесовую кровлю на деревянных стойках, которая в прошлом защищала обороняющихся от непогоды.

Анна Кайдалова