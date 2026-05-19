В Ульяновском онкодиспансере заработал аппарат, ждавший ремонта четыре года

После завершения восстановительных работ оборудование онкологического диспансера приняло первых пациентов, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области. По информации пресс-службы, первых пациентов новый аппарат принял уже в понедельник, однако, по данным «Ъ-Волга», лечение началось только во вторник, после официального ввода аппарата в эксплуатацию.

В облправительстве отмечают, что после поломки аппаратов лучевой терапии «по поручению губернатора региона Алексея Русских «для ускорения ремонта оборудования были задействованы все необходимые ресурсы», «в координации процесса приняли участие все профильные ведомства». По словам председателя правительства региона Геннадия Спирчагова, «профильные службы продолжат прилагать все возможные усилия для бесперебойного лечения и поддержания высокого уровня онкологической помощи населению».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», проблема с лечением онкологических больных на аппаратах лучевой терапии возникла еще 24 февраля, когда в отделении радиотерапии онкодиспансера вышел из строя крайне востребованный аппарат лучевой терапии Clinac iX. Ранее на нем проходили терапию до 90 пациентов в сутки. Главврач Виктор Куликов в марте сообщал «Ъ-Волга», что на ремонт аппарата требуется около 70 млн руб., но необходимо «второе мнение от другой компании по цене», хотя «денег на ремонт все равно пока нет» (в региональном минфине отвечали «Ъ-Волга», что на тот момент от минздрава заявок на финансирование не было). В минздраве отмечали, что пациентов перенаправляют в Димитровград (в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России) и в частную клинику «ЭрСпей», которая выполняет лучевую терапию по договору ГЧП с региональным минздравом. Но в марте и этот аппарат вышел из строя, а димитровградский центр, как выяснилось, с потоком ульяновских пациентов не справляется — в конце апреля очередь на терапию, которая не терпит отлагательств, растянулась на июнь. Руководство отделения радиотерапии договорилось с клиниками других регионов, куда стали направлять ульяновских пациентов.

20 апреля на очередном аппаратном совещании губернатор региона Алексей Русских раскритиковал работу регионального минздрава за то, что ни один аппарат лучевой терапии не работает, а пациентов приходится направлять в другие регионы. По словам губернатора, минздрав отвечал, что якобы «все на контроле», между тем прошло уже два месяца с момента, когда вышел из строя аппарат лучевой терапии. Алексей Русских поручил председателю правительства региона Геннадию Спирчагову «взять ситуацию на контроль», отметив, что ежедневно ждет от него доклады по ситуации.

В онкодиспансере был еще один аппарат лучевой терапии — более старый Elekta, вышедший из строя еще в 2022 году. По информации «Ъ-Волга», этот аппарат не ремонтировали в связи с экономией средств (в конечном итоге, по данным источников «Ъ-Волга», ремонт обошелся ориентировочно в 500 тыс. руб., остальные 4,5 млн руб. руководство ремонтирующей компании направило из специализированного фонда). Аппарат сумели починить за неделю.

Аппарат в частной компании «ЭрСпей» также отремонтирован и начал работать в понедельник. Пока во вторник на отремонтированном аппарате Elekta приняли на лечение четырех пациентов. В «ЭрСпей» в понедельник приняли 13 пациентов, во вторник — еще 18 больных. Между тем ранее, до поломки аппаратов, на двух аппаратах проходили лечение до 160 пациентов в сутки. Сейчас, по данным собеседников «Ъ-Волга» в онкодиспансере, пока будет возможность в сутки лечить не более 90 пациентов (60 человек в «ЭрСпей» и 30 — на отремонтированном старом аппарате онкодиспансера). Остальных пациентов в случае необходимости будут перенаправлять в клиники других регионов. По словам министра здравоохранения региона Марии Шалягиной, торги на ремонт основного аппарата Clinac iX объявлены, они пройдут 27 мая, срок поставки необходимой детали с момента торгов составит около 120 дней.

Сергей Титов, Ульяновск