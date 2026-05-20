Дома на Сиреневом бульваре

Арбитражный суд Башкирии признал за ООО «Сетевая компания "Миловский парк"» право собственности на 249 квартир в четырех домах одноименного жилого комплекса под Уфой. Компания получила права требования к обанкротившемуся застройщику — ООО «Килстройинвест» — еще несколько лет назад в рамках схемы обеспечения жильем обманутых дольщиков. Против требований истца выступали Фонд развития территорий (ФРТ), достраивавший жилой комплекс, и прокуратура Башкирии. Они указывали на аффилированность компании с семьей бывшего бенефициара «Килстройинвеста» Дмитрия Комлева и считали, что спорные квартиры не должны доставаться структуре, не участвовавшей в финансировании стройки. Суд не нашел поводов сомневаться в добросовестности истца.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Жилой комплекс «Миловский парк» строили с 2013 года

Как сообщал «Ъ», с 2013-го по 2017 год компания «Килстройинвест» Дмитрия Комлева строила жилой комплекс «Миловский парк» в селе Миловка Уфимского района. Строительство застопорилось, а в феврале 2020 года арбитражный суд признал застройщика банкротом.

В начале 2022 года Октябрьский районный суд Уфы приговорил Дмитрия Комлева к 10 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб из-за недостроенного квартала оценивался в 2,4 млрд руб., потерпевшими признаны 1 тыс. дольщиков. В марте прошлого года Калининский райсуд освободил господина Комлева условно-досрочно.

Для обеспечения обманутых дольщиков жильем региональный госкомитет по строительству и архитектуре (ныне — минстрой Башкирии) утвердил схему, по которой граждане уступили права требования квартир от «Килстройинвеста» сетевой компании «Миловский парк», а в обмен получили векселя на покупку квартир в соседнем жилом комплексе «Молодежный» от Фонда развития жилищного строительства Башкирии (ФРЖС). ФРЖС этими же векселями расплатился с сетевой компанией за присоединение «Молодежного» к водопроводу и канализации.

Достраивать жилой комплекс взялся Фонд по защите прав дольщиков Башкирии, который принял на себя права и обязательства обанкротившегося «Килстройинвеста», затем участки ЖК «Миловский парк» арендовал ФРТ. Федеральный фонд вложил в завершение проекта 3,1 млрд руб. В сентябре 2025 года Верховный суд Башкирии по иску ФРТ взыскал с Дмитрия Комлева и его компаньонов солидарно более 2,8 млрд руб. убытков за достройку квартала. 25 марта Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение в силе.

Имея права требований к «Килстройинвесту» и Фонду по защите прав дольщиков, сетевая компания инициировала иски в арбитражный суд Башкирии. Заявитель просил признать за собой право собственности на 249 квартир в четыре домах на улице Аксакова и Сиреневом бульваре в селе Миловке.

ООО «СК "Миловский парк"» зарегистрировано в 2013 году, основным видом деятельности является водоснабжение и водоотведение. Учредителем компании является ООО «СтройЗемРесурс» (СЗР, арендовало 114 га земли в «Миловском парке»). С января 2017-го по октябрь 2019-го и с ноября 2020-го по август 2025 года СЗР принадлежал Анастасии Комлевой, супруге Дмитрия Комлева. В октябре 2019 года СЗР за 340 млн руб. выкупил Фонд защиты прав дольщиков Башкирии. Сейчас основным владельцем компании является Вадим Александров, четверть доли в ООО принадлежит Андрею Комлеву.

Против удовлетворения требований, помимо ответчика, выступили ФРТ и прокуратура Башкирии, участвовавшие в спорах как третьи лица. Надзорное ведомство указывало на аффилированность истца застройщика-банкрота, по вине которого и появились обманутые дольщики. Полагая деятельность истца инвестиционной, участники процесса настаивали: компания получит неосновательное обогащение в виде готовых квартир, хоть и не принимала участия в финансировании строительства. Кроме того, третьи лица обращали внимание, что особые права СК «Миловский парк» ставят ее в неравное положение с кредиторами – участниками дела о банкротстве «Килстройинвеста».

В августе 2024 года арбитражный суд Башкирии заявление истца отклонил, однако в середине прошлого года перезапустил спор из-за решения Верховного суда России, признавшего за СК «Миловский парк» и СЗР права на 134 квартиры в том же жилом комплексе в аналогичном споре с Фондом по защите прав дольщиков. Коллегия по экономическим спорам указала, что дольщики переуступили сетевой компании права требования в рамках решений госкомитета Башкирии по строительству, а значит дело нельзя рассматривать лишь через банкротный процесс.

В новом решении суд указал, что связь между «Килстройинвестом» и сетевой компанией сама по себе не является поводом признать действия истца недобросовестными. Он не усмотрел в поведении СК «Миловский парк» признаков инвестиционной деятельности. Наоборот, компания за свой счет обеспечила граждан жилыми помещениями, не получив никакого экономического результата за выпуск векселей и подключение ЖК «Молодежный» к коммуникациям, — говорится в определении суда от 13 мая.

Главное, что удалось сетевой компании — это доказать наличие обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра предыдущего решения, что было самым сложным, полагает председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков.

«Далее суды будут идти по пути, определенному Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ по взаимосвязанному делу. Сомневаюсь в перспективах дальнейшего обжалования решения суда», — прокомментировал собеседник «Ъ».

Идэль Гумеров