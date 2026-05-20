Цифровое решение для сведения баз данных презентовали на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

IT-компания «Тензор-Удмуртия» представила решение для объединения множества сервисов и баз данных в единую систему под названием «Коннектор Тавиат» на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Цифровые и ИИ-решения, инновации в действии». О проекте экспертам рассказал руководитель секции продаж организации Иван Минеев.

«Платформа “Коннектор” — это low-code, объединяющий порядка 900 сервисов в один рабочий процесс. Это передача данных, их автоматизация, автоматическая отправка нужных сообщений клиентам и партнерам. Модуль аналитики позволяет построить из всех разрозненных данных четкую, понятную, структурированную аналитику — финансовые показатели»,— пояснил господин Минеев.

Иван Минеев рассказал об опыте других компаний, в которых сотрудники тратили в среднем 10-15 часов на сводку множества отчетов Excel, в процессе которой терялись данные. Дашборд позволяет сводить ряд таблиц в структуру с показателями в формате единого окна. Временные затраты на это действие сократились до 30 минут. За пять месяцев после вывода «Коннектора» на рынок выручка превысила 1 млн руб. Над проектом работало 17 человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.