«Тольяттиазот» — серебряный призер отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза и бронзовый призер чемпионата Самарской области по баскетболу

Общекомандный зачет межотраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области принес «Тольяттиазоту» второе место. В это же время на третью ступень пьедестала поднялась команда Компании по баскетболу — по итогам чемпионата Самарской области.



В рамках отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области соревнования прошли в ДК «Тольяттиазот» и на стадионе «Лада» в Комсомольском районе Тольятти. В них приняли участие пять команд крупнейших химических предприятий региона, включая «Кристу» из Сызрани и «Промсинтез» из Чапаевска. Сотрудники компаний пробовали свои силы в семи направлениях: мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы и стритбол.

«Тольяттиазот» представляли 33 спортсмена, которые оказались в тройке призеров практически по каждой дисциплине. Результат сотрудников предприятия позволил ТОАЗу занять второе место в общекомандном зачете спартакиады.

В финале четырех чемпионата Самарской области баскетболисты «Тольяттиазота» завершили сезон мощным аккордом, завоевав бронзу соревнований. Участие команды в турнире обеспечил титул чемпионов города. Сборная Компании показала результативность, пробив «сотню»: итоговый счет игры составил 105:74.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»: Победы корпоративных команд «Тольяттиазота» на отраслевых и региональных турнирах — это не просто кубки в музее, а прямой показатель командного духа, дисциплины и воли к победе всего коллектива. Успех на соревнованиях доказывает, что Компания умеет ставить амбициозные цели и добиваться их как на промплощадке, так и в спорте. Мы продолжим инвестировать в развитие спортивных программ, поддерживать инициативы сотрудников и создавать все необходимые условия для того, чтобы здоровый образ жизни оставался в ТОАЗе хорошей традицией.