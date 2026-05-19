Конопляный чай «КаРаЧай» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Чай из технической конопли местного производства презентовали на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Агро-стандарт Удмуртии». Подробнее о проекте экспертному совету рассказал руководитель компании «КаРаЧай» Камиль Мухаматгараев.

«Сегодня люди ищут натуральные продукты для снятия стресса и улучшения сна. Но качественных вариантов на рынке фактически нет. Мы нашли решение: вернуть в Удмуртию техническую коноплю как полезную сельхозкультуру и создать первый в регионе чай из конопли ручного сбора высокого качества. Наша миссия: возродить традиции, создать премиальный продукт и доказать, что конопля — не угроза, а возможность для нашего региона»,— сказал он.

Господин Мухаматгараев добавил, что в 2025 году они посеяли 5 га. К 2026-му будет заготовлено 100 га. Товар реализуется на маркетплейсе. За шесть месяцев после старта проекта было продано 762 упаковки чая на сумму 730 тыс. руб. В бизнесе до восьми человек. Их число зависит от сезона.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.