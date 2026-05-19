Верховный суд РФ утвердил приговор в отношении участника ОПГ «Неверовские»

Высшая судебная инстанция оставила в силе приговор о назначении наказания в виде 18 лет лишения свободы в отношении участника банды, входившей в состав созданного на территории Самарской области преступного сообщества, Дмитрия Меренкова. Он признан виновным в разбое и приготовлении к убийству по найму. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

В суде уточняют, что Дмитрий Меренков в своей жалобе указал, что «решение вынесено с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства, а также на тенденциозность коллегии присяжных-заседателей, состоящей в основном из женщин». Они, по его мнению, «не могли вынести объективный вердикт».

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России не нашла нарушений норм материального и процессуального права и оставила в силе принятые судебные акты.

Дмитрий Меренков с 2001 года являлся членом банды, входившей в состав преступного сообщества, созданного Сергеем Неверовым. Банда занималась физическим устранением конкурентов, «крышеванием», вымогательством и рейдерскими захватами.

Дмитрий Меренков был одним из участников покушения на тольяттинского бизнесмена Олега Загузова, которое произошло в октябре 2013 года. Киллеров, которые следили за Олегом Загузовым, расстреляли у тольяттинского УСК «Олимп» двое неизвестных. Как установил суд, Дмитрий Меренков накануне покушения отслеживал передвижения Олега Загузова и собирал о нем информацию. Также он участвовал в разбойном нападении в октябре 2020 года.

Руфия Кутляева