Суд не стал арестовывать севшего на императорский трон в Эрмитаже посетителя

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, несмотря на соответствующее ходатайство следствия, не стал заключать под стражу местного жителя Александра Панфилова, который 17 мая устроил громкую акцию в Георгиевском зале Эрмитажа, усевшись на Императорский трон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Содеянное он назвал «вынужденным мелким хулиганством». Своими действиями мужчина хотел обратить внимание президента РФ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Содеянное он назвал «вынужденным мелким хулиганством». Своими действиями мужчина хотел обратить внимание президента РФ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В материалах дела говорится, что посетитель демонстрировал два предмета, обладающих колюще-режущими свойствами, нарушил общественный порядок и создал угрозу для окружающих. Произошедшее вызвало широкий резонанс и повлекло эвакуацию граждан музея.

Сам господин Панфилов, которого в СМИ называют разорившимся предпринимателем, на публике зачитал текст с принесенных листов, а когда его попытался спустить сотрудник Эрмитажа, начал активно препятствовать этому.

В суде фигурант заявил, что не хотел никого обидеть, ножом не угрожал, а лишь продемонстрировал его с целью дочитать обращение, после чего отдал лезвие сотрудникам музея и спокойно общался с ними у трона, дожидаясь полицию. Содеянное он назвал «вынужденным мелким хулиганством». «Своими действиями я лишь хотел обратить внимание единственного человека, моего Президента РФ»,— цитирует Александра Панфилова пресс-служба судов.

Следствие настаивало на аресте, указывая, что преступление совершено в общественном месте, имеющем мировую ценность, при большом скоплении людей, включая иностранцев. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 16 июля: фигуранту нельзя выходить из дома ночью (с 22 до 7 часов), общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и средствами связи.

Андрей Кучеров