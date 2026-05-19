Суд обязал фонд капремонта отремонтировать восемь домов в Самаре

Суд обязал фонд капитального ремонта провести конкурсы и сделать капремонт инженерных систем в восьми домах в Самаре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Речь идет о домах на ул. Кишиневской, Медицинской, Уральской, Ржевской, Фасадной и в Торговом переулке. Здания были в плане на капремонт на 2023–2025 гг. Однако аукционы не состоялись, работы не начаты.

Прокурор внес представление об устранении нарушений, но дома так и не отремонтировали. После этого надзорное ведомство обратилось в суд.

