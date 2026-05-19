СОБР провел занятия по освобождению условных заложников в одном из баров Ижевска

Росгвардия опубликовала кадры тактически-специальных занятий СОБР «Соболь» по освобождению условных заложников в одном из развлекательных учреждений Ижевска. По легенде, в здании забаррикадировались террористы.

«Сотрудникам спецназа в полной боевой экипировке предстояло проникнуть на территорию и задержать условных злоумышленников»,— говорится в сообщении. В последующем задача была усложнена: помимо задержания «преступников» спецназ отрабатывал действия по освобождению заложников, в том числе с применением слезоточивого газа.