В Оренбуржье утвердили генплан сельсовета с ограничением нового строительства в зоне подтопления

Правительство Оренбургской области утвердило генеральный план Пригородного сельсовета Оренбургской области с ограничением нового строительства в зоне подтопления. Документ прошел все необходимые согласования и в ближайшее время будет опубликован в официальных источниках, сообщает региональное правительство.

«Главная задача утвержденных изменений — снизить риски для жизни, здоровья и имущества граждан в период паводков. Соответствующие правки готовятся и для других муниципальных образований Оренбурга и Оренбургского района, территории которых попадают в зоны затопления и подтопления», — уточняют в ведомстве.

Разработанный генеральный план «ограничивает новое строительство на территориях, подверженных подтоплению, если они не обеспечены инженерной защитой от негативного воздействия вод». Изменения касаются только тех территорий СНТ, которые находятся в границах зон подтопления, внесенных в ЕГРН. Такие территории отнесены к функциональной зоне сельскохозяйственного использования. Размещение на них новых объектов капитального строительства не предусматривается.

В правительстве Оренбуржья отмечают, что права владельцев существующих домов и земельных участков сохраняются. Изымать имущество и пересматривать права граждан не планируется. Речь идет о предотвращении нового строительства на территориях, где сохраняется риск подтопления.

Руфия Кутляева