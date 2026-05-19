В Башкирии ожидаются гроза и высокая пожароопасность

20 мая в Башкирии ожидается переменная облачность, сообщает Башгидромет. Днем в северо-восточных районах пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ночью будет ветер переменных направлений 0-5 м/с, днем — северо-восточный, 5 – 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +11 – +16°, по северо-востоку опустится до +6°, днем снова поднимется до +26 – +31°.

На автодорогах утром местами прогнозируется дымка, видимость 2–3 км.

До 24 мая в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Майя Иванова