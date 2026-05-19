Бывшему начальнику отдела «Воронежэнерго» смягчили приговор за взятки

Воронежский областной суд смягчил приговор Николаю Конушкину — бывшему замначальника Аннинского РЭС и экс-начальнику отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго». Подсудимый признан виновным в получении двух взяток на общую сумму 350 тыс. руб. Приговором апелляционной инстанции ему назначено 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Следствие установило, что фигурант, «являясь должностным лицом в организации, где доля участия государства составляет более 50%», незаконно получил деньги от директора аннинского АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №65» (ДЭП №65) за заблаговременное информирование о предстоящих проверках приборов учета электроэнергии. Первый эпизод произошел в период 2021-2022 годов, а второй — в период с 2022-го по 2024 год.

По данным Rusprofile, ДЭП №65 зарегистрировано в Анне и работает с апреля 2010 года, специализируясь на эксплуатации автомобильных дорог. Уставный капитал предприятия составляет 75 млн руб. Актуальная информация об учредителях и структуре собственности не раскрывается. До 31 декабря 2021-го учредителем ДЭП №65 являлось Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Управляет компанией генеральный директор Татьяна Саликова, назначенная в 2020 году. В 2025 году выручка компании составила 26,8 млн руб., что на 14,3% выше уровня 2024-го, однако чистая прибыль значительно сократилась — с 20,9 до 0,9 млн руб.

Действия Николая Конушкина квалифицировали как получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В первой инстанции Аннинский районный суд назначил ему четыре года колонии строгого режима и штраф 1,5 млн руб. с лишением права занимать должности в сфере электроэнергетики на три года и конфискацией в доход государства суммы взятки (350 тыс. руб.). Вышестоящая инстанция исключила квалифицирующий признак получения взятки «за незаконные действия», а также отменила назначенное дополнительное наказание в виде запрета на занятие должностей «как не основанное на нормах уголовного закона».

В начале мая «Ъ-Черноземье» также писал, что в Новохоперский районный суд Воронежской области поступил иск прокуратуры к осужденному за получение взяток бывшему начальнику ГИБДД по Грибановскому району Дмитрию Тапилину и его матери Наталье Тапилиной об обращении в доход государства автомобиля Mercedes-Benz ML 350. Надзорное ведомство считает, что автомобиль был приобретен на неправомерные доходы, сведения о которых были скрыты.

Денис Данилов