В Перми осудили организаторов нелегальных казино

Кировский суд Перми вынес приговор в отношении 17 жителей края, обвинявшихся в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Перми и Краснокамска. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как установило следствие, с октября 2022 года по декабрь 2024-го под контролем группы действовали четыре нелегальных игровых клуба. Всего в состав группы входили четверо мужчин, двое из которых организовали противоправную деятельность, и 13 женщин, выполнявших роль операторов и администраторов.

Суд назначил двоим организаторам наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 1 месяца до 2 лет 4 месяцев в колонии общего режима со штрафами от 600 до 700 тыс. руб. Остальные участники приговорены к штрафам в доход государства от 200 тыс. до 1,3 млн руб.

В доход государства с фигурантов дела взысканы денежные средства в сумме 1 794 423 руб. и конфискованы 57 компьютерных станций, а также иное имущество, которое было изъято в ходе обысков в помещениях игровых клубов. Кроме того, в погашение назначенного судом штрафа пойдет часть денежных средств, полученных от реализации арестованного автомобиля Toyota Land Cruiser 100, принадлежащего одному из организаторов.