Конкурс на реконструкцию дорог Пятигорска за 2,8 млрд рублей сорвался
Власти Ставропольского края не смогли определить подрядчика для реконструкции подъезда №1 к Пятигорску и Бештаугорского шоссе стоимостью 2,8 млрд руб. Комиссия по госзакупкам 18 мая отклонила единственную заявку, поданную на конкурс. Информация опубликована на портале госзакупок.
Единственным участником тендера выступила ингушская ООО «СК “Неон”», однако комиссия признала заявку несоответствующей требованиям. Основанием стали претензии к документам, подтверждающим опыт компании. Подрядчик не представил полный комплект сведений по исполненному контракту на реконструкцию участка федеральной трассы Р-216 Астрахань—Элиста—Ставрополь на отрезке 468–481 км. Этот объект «СК “Неон”» строила в 2021–2023 годах.
Срыв конкурса затормозил один из крупнейших дорожных проектов Кавказских Минеральных Вод. Реконструкция Бештаугорского шоссе входит в программу модернизации транспортной системы Пятигорска до 2030 года. Власти рассчитывают расширить магистраль до четырех полос, построить новые съезды и развязки, обновить инженерные сети и снизить нагрузку на центральные улицы курорта. По оценкам администрации города, общий объем вложений в три транспортные развязки и реконструкцию шоссе превысит 5 млрд руб.
Бештаугорское шоссе считается одним из самых перегруженных участков городской дорожной сети. Трасса соединяет Пятигорск с Иноземцево, Лермонтовом и федеральной сетью дорог. В часы пик движение здесь фактически парализуется, а пропускная способность магистрали давно не соответствует реальному трафику. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов ранее заявлял, что проект предусматривает не только расширение проезжей части, но и масштабную замену коммунальной инфраструктуры. Вдоль шоссе планируют переложить водоводы, канализацию, линии электроснабжения и связи. Без этого приступить к полноценной реконструкции дороги невозможно.
ООО «СК “Неон”» зарегистрировано Магасе. По данным СПАРК, владельцами компании выступают Хасан Эстамиров с долей 40%, а также Халит и Хизир Эстамировы, которым принадлежит по 30%. В 2024 году выручка подрядчика составила 971 млн руб., чистая прибыль — 37 млн руб. Компания специализируется на дорожном строительстве и регулярно участвует в региональных инфраструктурных проектах на Северном Кавказе.