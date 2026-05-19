Двух жителей Иркутска задержали за продажу поддельных медкнижек

В Иркутске правоохранители задержали двух местных жителей по делу об изготовлении и продаже поддельных медицинских документов. Об этом сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.

По данным следствия, фигуранты дела изготавливали поддельные документы с весны 2024 года. Фиктивные медкнижки, сертификаты и другую документацию они сбывали своим клиентам. Стоимость услуги варьировалась от 2 до 3 тыс. руб.

Один из подозреваемых был задержан силовиками возле аэропорта Иркутска. В ходе обыска его автомобиля были изъяты сотовые телефоны, 42 медкнижки, сертификаты о прививках, 13 медицинских заключений, амбулаторная карта, более 164 тыс. руб., а также визитные карточки, которые распространялись среди доверенного круга лиц. Правоохранители установили 13 фактов продажи 38 подложных медкнижек в Иркутске и близлежащих городах.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Одного из них по решению суда поместили под домашний арест, второму избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

