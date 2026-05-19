Селевой поток сошел на подъезде к курорту «Архыз»

На 62-м километре федеральной автомобильной дороги, ведущей к международному центру отдыха «Архыз», произошел сход селевого потока. Информация об этом поступила от пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии.

В результате стихии на данном участке дороги образовались препятствия для движения транспорта, что вызвало обеспокоенность у местных властей и автомобилистов. Согласно официальным данным, причиной схода селевого потока стали неблагоприятные погодные условия, которые прошли в регионе с 14 по 17 мая. Метеорологи прогнозировали сильные дожди и ливни, что в сочетании с таянием снега в горах привело к образованию селевых потоков. В связи с этим, сотрудники МВД призвали водителей проявлять особую осторожность.

Селевые потоки представляют собой опасное природное явление, которое может привести к серьезным последствиям. На данный момент дорожные службы работают над устранением последствий стихии и восстановлением нормального движения на дороге.

Подобные погодные условия не являются редкостью для регионов Северного Кавказа. В прошлом году аналогичные ситуации также происходили в разных частях республики, что подчеркивает необходимость повышения уровня готовности к таким природным явлениям.

Станислав Маслаков