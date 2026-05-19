В семи населенных пунктах ХМАО запустили первые отечественные базовые станции

В малых населенных пунктах четырех районов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) ввели в эксплуатацию первые отечественные базовые станции «Иртея» для работы 4G, сообщили в пресс-службе компании МТС. Оборудование российского производства обеспечило сеть LTE в деревнях Лямина и Сайгатина Сургутского района, поселке городского типа Куминский Кондинского района, поселениях Андра, Сергино и деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района, а также в самом северном Березовском районе Югры сеть 4G появилась в поселке Ванзетур.

Как пояснили в компании, новое телекоммуникационное оборудование позволяет обеспечить устойчивым интернетом социальные объекты и дорожную инфраструктуру в удаленных районах. Директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко рассказала, что доступ к сети получили около 10 тыс. жителей. «Переход на российское оборудование – важный шаг развития сети в Ханты-Мансийском автономном округе. Это позволяет не только повысить технологическую независимость нашего оборудования в рамках выполнения государственной задачи по импортозамещению, но и устранить цифровое неравенство», – прокомментировала Ольга Рябченко.

В рамках плана по импортозамещению в ближайшее время в регионе планируется запустить еще 25 базовых станций. Архитектура устройств «Иртея» построена на открытых стандартах Open RAN и облачной модели, что позволяет обрабатывать часть функций в дата-центрах. В декабре 2024 года Минпромторг присвоил этому оборудованию статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

Запуск в Югре является частью общероссийского проекта, в рамках которого к началу 2027 года в 76 регионах страны планируют установить 3,8 тыс. базовых станций данного типа. Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», до 2030 года на сети МТС планируется развернуть 20 тыс. таких устройств. К этому сроку в России хотят достигнуть 100% локализации производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.

По данным компании, ранее отечественные базовые станции были запущены в Свердловской, Тюменской областях, на Ямале и в других регионах УрФО.

Алексей Буров