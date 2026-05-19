В Самарской области подготовили предложения в закон для смягчения налоговой нагрузки на МСП

В Самарской области планируют снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Для этого подготовлены предложения в региональный закон о патентной системе налогообложения. Это должно помочь снизить финансовую нагрузку на предпринимателей. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, «одно из ключевых предложений — дифференциация налоговой базы по муниципалитетам». Все территории региона планируется разделить на четыре группы, исходя из оборота розничной торговли на душу населения.

Первая группа с долей товарооборота 20% и выше — крупнейшие города: Самара и Тольятти. Вторая группа с долей товарооборота от 1% до 20%: Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Волжский, Красноярский, Ставропольский районы. Третья группа с долей товарооборота от 0,5% до 1%: Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский районы. Четвертая группа с долей товарооборота менее 0,5%: все остальные районы.

На 20% планируется снизить размер предельного годового дохода, с которого рассчитывается стоимость патента, для всех видов деятельности. Такая норма даст бизнесу время для адаптации к изменившимся условиям без резкого роста издержек.

«Изменения коснутся порядка 20 тыс. индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему. В результате проведения корректировки стоимость патента снизится на 20-40%, в зависимости от территории», — отмечает заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

