В Башкирии мать погибшего бойца получила матпомощь после вмешательства прокуратуры

Суд по иску Дюртюлинской межрайонной прокуратуры обязал Республиканский центр социальной поддержки населения предоставить материальную помощь матери погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в июне и октябре прошлого года мать погибшего военнослужащего обратилась в филиал центра с заявлением о предоставлении материальной помощи.

Однако в учреждении ей дважды неправомерно отказали в связи с тем, что факт гибели военнослужащего в ходе участия в СВО не был подтвержден. Это и стало поводом для иска.

Майя Иванова