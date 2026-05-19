В Оренбуржье утвердили обвинение в отношении экс-начальника отдела городского хозяйства «ЖКХ»

В Оренбургской области звершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела городского хозяйства муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство». Она обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Как считает следствие, обвиняемая с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на выполнение проектной документации по демонтажу муниципального здания. В контракт «не были внесены сведения о расположении вблизи сносимого здания жилого дома, являющегося объектом культурного наследия».

В результате при демонтаже здания «не были приняты меры по обеспечению целостности дома» на ул. Чичерина, 15 в Оренбурге. Это привело к множественным механическим повреждениям и частичному разрушению стены дома, а также создало угрозу ее обрушения. Граждане вынуждены были проживать в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Руфия Кутляева