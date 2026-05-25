«Молвест» удвоит выпуск молочных ингредиентов

Группа компаний «Молвест» готовит расширение Калачеевского завода сухих ингредиентов. После запуска новых мощностей предприятие сможет выпускать до 39 тыс. тонн продукции в год против нынешних 17 тыс. тонн. Проект стоимостью более 10 млрд руб. рассчитан на растущий спрос в детском и специализированном питании.

Депутат Государственной Думы Аркадий Пономарев и министр сельского хозяйства Оксана Лут на заводе «Молвеста» по производству сухих молочных ингредиентов из молока и сыворотки

Фото: Максим Носков

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила Калачеевский завод сухих ингредиентов из молока и сыворотки, входящий в группу компаний «Молвест». Предприятие создано на базе Калачеевского сырзавода и стало одной из заметных площадок глубокой переработки молочного сырья в Центральном Черноземье.

Завод выпускает концентраты сывороточных и молочных белков, включая безлактозный белок, деминерализованную сыворотку, изолят белка и мицеллярный казеин. Эти компоненты используются в детском, специализированном и функциональном питании. В презентации производства отмечалось, что часть сывороточного белка близка к белкам материнского молока.

Основатель компании «Молвест», депутат Государственной думы РФ Александр Пономарев по итогам визита отметил интерес министра к научной и технологической составляющей проекта. «Впечатление произвели научные разработки, технологичность предприятия и востребованность продуктов — ингредиентов для детского, специализированного и другого питания. Важно и то, что такое предприятие открыто не в Москве, а в Центральном Черноземье»,— сказал он. По его словам, на площадке трудятся более 800 человек.

Сейчас площадка выпускает около 17 тыс. тонн сухих ингредиентов в год и перерабатывает до 600 тонн сыворотки в сутки. Инвестпроект предусматривает строительство самой большой в России сушильной установки, инфраструктуры и установку современного оборудования. После расширения годовой выпуск должен вырасти до 39 тыс. тонн, а суточная переработка сыворотки — до 1,8 тыс. тонн, что будет рекордным в масштабах всей страны. Общий объем вложений оценивается более чем в 10 млрд руб., из которых около 2 млрд руб. уже направлены на старт проекта.

Рост мощностей в компании связывают прежде всего с внутренним спросом. По отдельным позициям он уже превышает текущие возможности: заявки на концентрат молочного белка для российского рынка расписаны примерно на год вперед. При этом экспорт также остается заметным направлением. Поставки ингредиентов растут в Китай, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, на Филиппины и в страны Северной Африки. В 2026 году «Молвест» планирует увеличить экспорт до 3,5 тыс. тонн против 2 тыс. тонн годом ранее.

Отдельный акцент во время визита был сделан на кадровой и научной базе. В «Молвесте» сформирован образовательно-производственный кластер: научно-прикладной исследовательский центр, пять вузов, семь колледжей и техникумов, семь агроклассов в районах Воронежской области, а также проект «Профессионалитет» в Россошанском колледже молочной и мясной промышленности. За учебный год 2024/25 программы в агроклассах прошли более 200 школьников, свыше 500 студентов получили практику на предприятиях группы, более 100 из них остались работать.

Компания намерена открыть еще четыре агрокласса, расширить квоты и целевые места в вузах и колледжах. С 1 сентября должен начать работу инженерный класс в одной из воронежских школ.

Научные разработки «Молвеста» сосредоточены на технологиях получения белков и их производных, применении ингредиентов в ферментированных и обогащенных белком молочных продуктах, а также в кондитерских технологиях. На базе молочного комбината «Воронежский» действует цех научно-прикладных исследований кафедры ВГУИТ для отработки процессов перед промышленным масштабированием.

Проект объединяет импортозамещение, экспортный потенциал, подготовку кадров и прикладную науку. Для региона это означает рост переработки молочного сырья и появление компетенций в сложных пищевых технологиях будущего.