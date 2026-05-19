Уголовное дело возбудили после нападения на бригаду скорой в Нижнем Новгороде

Двое сотрудников станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода пострадали во время вызова 17 мая. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным Гострудинспекции, в три часа ночи бригада приехала по вызову на улицу Сергея Есенина. Там санитара ударили головой в лицо, фельдшера укусили.

Умышленного нападения на медработников не было, это результат психоэмоционального состояния пациента, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василия Приказнова.

«По словам самих медиков, серьезных травм у них нет, речь идет лишь о поверхностных повреждениях. Претензий к пациенту у скоропомощников нет», — добавил Алексей Никонов.

Елена Ковалева