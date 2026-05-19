В Прикамье расширили производство электроустановочных изделий
Производственные площади компании «Уралимпорт» (входит в группу «ТД Урал ПАК») выросли более чем в 2,5 раза — до 1,7 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, за последние два года предприятие обновило цеха, куда было поставлено более 20 единиц оборудования. Благодаря масштабированию производства, на заводе появилось 45 новых рабочих мест.
Фото: пресс-служба краевого правительства.
ООО «Уралимпорт» 2024 года реализует приоритетный инвестпроект по производству импортозамещающих изделий. Ранее сообщалось, что планируемый объем инвестиций в проект составил 100,5 млн руб. В частности на эти средства на предприятие были заказаны промышленные роботы, а также приобретен термопластавтомат для выпуска кабельных стяжек и охладитель. В планах у компании на 2026–2027 годы — повышение производительности и сдерживание роста издержек. Среди прочего предполагается нарастить выпуск электротехнических и распределительных коробок, клипс для крепления кабеля и кабельных стяжек.
ООО «Уралимпорт» занимается выпуском металлорукавов и пластиковых аксессуаров для прокладки электропроводки в Лысьве. За 2025 год предприятие выпустило 2,6 млн м металлорукава и 68,5 млн единиц аксессуаров — клипс, стяжек, коробок. Согласно Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2006 году. Равноправными владельцами являются Валерий Архипов и Дмитрий Корж.