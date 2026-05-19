В Прикамье расширили производство электроустановочных изделий

Производственные площади компании «Уралимпорт» (входит в группу «ТД Урал ПАК») выросли более чем в 2,5 раза — до 1,7 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, за последние два года предприятие обновило цеха, куда было поставлено более 20 единиц оборудования. Благодаря масштабированию производства, на заводе появилось 45 новых рабочих мест.

ООО «Уралимпорт» 2024 года реализует приоритетный инвестпроект по производству импортозамещающих изделий. Ранее сообщалось, что планируемый объем инвестиций в проект составил 100,5 млн руб. В частности на эти средства на предприятие были заказаны промышленные роботы, а также приобретен термопластавтомат для выпуска кабельных стяжек и охладитель. В планах у компании на 2026–2027 годы — повышение производительности и сдерживание роста издержек. Среди прочего предполагается нарастить выпуск электротехнических и распределительных коробок, клипс для крепления кабеля и кабельных стяжек.

ООО «Уралимпорт» занимается выпуском металлорукавов и пластиковых аксессуаров для прокладки электропроводки в Лысьве. За 2025 год предприятие выпустило 2,6 млн м металлорукава и 68,5 млн единиц аксессуаров — клипс, стяжек, коробок. Согласно Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2006 году. Равноправными владельцами являются Валерий Архипов и Дмитрий Корж.