Нижегородца обвинили в реабилитации нацизма из-за публикации в соцсетях

Жителя Нижегородской области обвинили в реабилитации нацизма. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ и полиции.

По данным силовиков, подозреваемый разместил в социальных сетях публикацию, в которой отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала для главных военных преступников европейских стран. Также он распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в период Великой Отечественной войны.

Экспертиза показала, что в публикации содержится совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма.

По материалам ФСБ региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Обвиняемый арестован, у него дома силовики обнаружили и изъяли электронные носители информации.