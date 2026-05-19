Минфин подтвердил планы на осень по двум-трем сделкам SPO

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердил журналистам, что на осень рассматриваются две или три сделки по вторичному размещению акций (SPO), передает ТАСС.

О планах по двум-трем сделкам SPO господин Моисеев говорил в октябре 2025 года. Тогда он отмечал, что речь идёт о компаниях с госучастием. Эти сделки вписываются в план Минфина по увеличению объема акций компаний с госучастием в обращении до 1 трлн руб. к 2030 году.

Господин Моисеев ни тогда, ни сейчас не назвал компании, которые планируют провести SPO. Аналитики допускали, что это могут быть «Новороссийский морской торговый порт», «Аэрофлот» и «Совкомфлот».