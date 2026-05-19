В дни объявления «Беспилотной опасности» учебные заведения Прикамья имеют право отменить занятия

После объявления режима «Беспилотная опасность» администрации учебных заведений могут самостоятельно принять решение об отмене занятий, сообщили «Ъ-Прикамье» в министерстве территориальной безопасности края. В ведомстве добавили, что при его объявлении все сотрудники образовательных учреждений региона должны действовать по алгоритму, который рекомендован властями региона. «Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима “Беспилотная опасность”»,— отметили в министерстве. Студенты и школьники в это время размещаются в укрытиях или в безопасном месте. Те, кто находится за пределами учебных заведений, также должны укрыться. Родители при введении «Беспилотной опасности» могут не отправлять детей в детсады и школы. При этом после снятия режима по общему алгоритму занятия продолжаются в обычном режиме.