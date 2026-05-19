Калининградская область опередила общероссийские показатели по темпам роста промпроизводства

Индекс промышленного производства в регионе по итогам первого квартала 2026 года достиг 119,2% относительно января–марта 2025 года, следует из данных Калининградстата. Общероссийский показатель за тот же период составил 100,3%, по Северо-Западному федеральному округу — также 100,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фактором роста стали обрабатывающие производства, прибавившие более 17%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фактором роста стали обрабатывающие производства, прибавившие более 17%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пояснил РБК Калининград кандидат экономических наук Владимир Кузин, ключевым фактором роста стали обрабатывающие производства, прибавившие более 17%. Пищевая промышленность ускорилась до 111,9% после скромных 100,6% в 2025 году. Драйвером также выступил автопром: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 44,4%, чему способствовало развитие «Автотора» и «Грюнвальда». По оценке эксперта, каждый третий самосвальный полуприцеп в РФ выпускается калининградской компанией.

На «Автоторе» в 2025 году нарастили производство более чем на 10%, сделав упор на китайские бренды и локализацию. В 2026 году запланирован переход на полный цикл для четырех новых моделей, а также развитие проекта электромобилей Amber Auto, которые, по словам экономиста, с учетом субсидии хорошо продаются.

Карина Дроздецкая