В Перми снесут самовольно установленный склад

В Индустриальном районе Перми, южнее ул. Промышленной, 83, снесут самовольно построенный одноэтажный склад. Как следует из постановления, подписанного первым замглавы районной администрации Александром Сенокосовым, правообладателю объекта поручено осуществить снос за счет собственных средств в срок до 15 августа. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается административное здание «Росагрохимслужбы». Рядом с ним находятся два одноэтажных сооружения, одно из них — складское. Также вблизи есть здание мебельной мастерской.

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.