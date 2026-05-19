В Ижевске арестовали мошенника, находившегося в федеральном розыске более 10 лет

Индустриальный райсуд Ижевска заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в 168 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Он находился в федеральном розыске с 2015 года. Полицейские задержали фигуранта в Москве в апреле с помощью домофонов, в которых установлены «камеры отождествления личности». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как считает следствие, 68-летний обвиняемый в 2014-2015 годах создал преступное сообщество, члены которого под видом страховщиков заключали фиктивные договоры с фермерами из Удмуртии, Тульской и Рязанской областей. Сельхозпроизводителям перечислялись денежные средства, которые якобы шли на уплату страховых премий в размере 50% от лица аграриев.

«В результате преступных действий лидера и членов сообщества бюджету РФ, бюджетам Удмуртии, Тульской и Рязанской областей причинен ущерб на общую сумму свыше 70 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Помимо мошенничества подсудимому инкриминируют организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). На судебном заседании сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Судебная инстанция постановила заключить фигуранта под стражу до 16 июля.