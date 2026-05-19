В Прикамье снизилось количество выдаваемых кредиток

В апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 25,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 4,8% меньше показателя марта текущего года (27,2 тыс.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что полная стоимость кредита по кредитным картам в марте 2026 года составила в Пермском крае 54,1%, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 8%.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в апреле 2026 года было выдано в Москве (100,8 тыс. ед.), Московской области (76,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (55,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (53,6 тыс. ед.) и Свердловской области (41,8 тыс. ед.).