Школы Мурманской области переведут на отечественное ПО с нового учебного года
Министерство образования и науки Мурманской области заключило соглашение с АНО «Астра Академия» о поэтапном переходе всех школ и пунктов проведения экзаменов региона на инфраструктурное программное обеспечение «Группы Астра». Переход начнется с нового учебного года. Педагоги пройдут курсы по обучению работе с операционной системой Astra Linux, сообщили в Минобрнауки Мурманской области.
Документ подписан министром образования и науки Мурманской области Дианой Кузнецовой и исполнительным директором АНО «Астра Академия» Александрой Алешковой. Соглашение предусматривает не только перевод учебных заведений на отечественное ПО, но и создание условий для обучения школьников навыкам работы с российским программным обеспечением.