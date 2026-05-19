Смольный направит 14 млн рублей на поддержку научных разработок в здравоохранении

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении в 2026 году субсидий из городского бюджета на поддержку научных проектов в сфере здравоохранения. Максимальный размер одной субсидии составит 1 млн рублей, общий бюджет программы — 14 млн рублей. Средства будут направлены на возмещение затрат компаниям, реализующим научные разработки.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе для внедрения конкурентоспособных отечественных технологий и усиления сотрудничества науки, образования и промышленности в интересах здравоохранения. Постановление уже вступило в силу.

Кирилл Конторщиков

