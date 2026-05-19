Татарстанец предстанет перед судом за угрозы убийством дочери-инвалиду

В Дрожжановском районе Татарстана 62-летний местный житель предстанет перед судом за нанесение побоев и угрозы убийством своей дочери-инвалиду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что с февраля по март в селе Алешкин-Саплык обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры наносил побои и высказывал угрозы убийством в адрес дочери, имеющей инвалидность 2 группы.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

Анна Кайдалова