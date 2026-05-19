Петербуржец задержан по подозрению в финансировании экстремисткой организации

Житель Петербурга задержан по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, мужчина переводил денежные средства в адрес американской некоммерческой организации, чья деятельность, направлена против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что действия фигуранта носили добровольный характер: он осознавал, кому и с какой целью переводит средства, однако продолжал противоправную деятельность.

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье об оказании финансовой поддержки экстремизму. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, достигает восьми лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Карина Дроздецкая