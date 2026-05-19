Подростка из Петербурга подозревают в теракте на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Петербурге задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, подросток использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Следствие считает, что он действовал по указанию неизвестного куратора, связавшегося с ним через мессенджер.

В отношении несовершеннолетнего следователь Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД на транспорте возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Матвей Николаев