Накопительные пенсии в России повысят на 17,3% с 1 августа

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России автоматически повысит накопительные пенсии на 17,3%, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Перерасчет затронет около 136 тыс. получателей таких выплат. Рост обусловлен результатами инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год: доходность превысила уровень инфляции (5,6%) более чем в три раза. Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1,6 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, выплаты участникам программы софинансирования пенсий и гражданам, направившим материнский капитал на накопления, увеличатся на 19,3%. Эта категория насчитывает около 37,3 тыс. человек. Срочная пенсионная выплата, которая предоставляется этим гражданам, сейчас в среднем составляет 3 тыс. руб. в месяц.

На перерасчет выплат Соцфонд направит 8,5 млрд руб. Процедура проводится ежегодно 1 августа при условии положительного инвестиционного дохода, что прописано в федеральном законе о финансировании пенсий.

Инвестированием пенсионных накоплений занимаются государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и девять частных организаций. Совокупно они предлагают гражданам 13 портфелей для размещения денег.