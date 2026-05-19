В Уфе четверых подростков приговорили за разбой, кражу и грабеж

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих 18-летних и 17-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях их признали виновными в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), краже (чч. 1, 2, 3 ст. 158 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что в августе 2024 года подростки ночью на остановке «Дом пионеров» в Уфе избили прохожего и забрали его мобильный телефон. Здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. В чехле сотового телефона фигуранты дела нашли банковскую карту, которой оплатили покупки в магазинах на сумму около 10 тыс. руб.

Кроме того, подсудимые повредили две машины, разбив стекла и двери складным ножом, отверткой и руками, похитили оттуда ценные вещи, причинив владельцам машин ущерб на сумму более 24 тыс. руб.

Одного подсудимого суд приговорил к трем годам и пяти месяцам воспитательной колонии, второй получил пять лет колонии общего режима. Двое их соучастников получили от полутора до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один и два года.

Фигуранты дела частично признали вину и полностью возместили ущерб.

Майя Иванова