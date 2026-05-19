Алекса Брджович назначен главным тренером ВК «Оренбуржье»

Волейбольный клуб «Оренбуржье» определился с новоым главным тренером на сезон-2026/2027. Эту должность занял сербский специалист Алекса Брджович.

В прошлом он выступал за польскую «Скру» и российскую «Газпром-Югру» (Сургут), а также защищал цвета национальной сборной Сербии. В качестве наставника он уже работал с командой «Раднички». С ней он дважды стал чемпионом Сербии, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Антон Вольвич, ранее возглавлявший «Оренбуржье», сохранит место в тренерском штабе. Он продолжит работу в должности старшего тренера.

В минувшем сезоне оренбургская команда финишировала на 13-м месте в Суперлиге.

