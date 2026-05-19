Число соискателей из сельских территорий Оренбуржья увеличилось на 30%

С начала года в кадровые центры «Работа России» обратились 4,8 тыс. соискателей из сельских территорий Оренбургской области. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает правительство региона.

В ведомстве отмечают, что наблюдается рост трудоустройства среди этой категории на 14%. При содействии кадровых центров работу в этом году нашли свыше 2,5 тыс. человек.

Среди женщин наиболее востребованными оказались вакансии бухгалтеров, продавцов, поваров. Мужчины чаще выбирали позиции, связанные с производственным, техническим, аграрным или сервисным трудом: водитель, тракторист, механизатор, охранник.

На рынке труда сохраняется высокая потребность в представителях инженерных и рабочих специальностей, квалифицированных работниках. Отмечается стабильный спрос на медицинских работников и учителей. Всего в службу занятости заявлено 15,6 тыс. вакансий.

Руфия Кутляева