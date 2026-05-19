В Пулково задержаны 12 рейсов из-за воздушных ограничений

В аэропорту Пулково из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов задержаны 12 рейсов, еще три вылета отменены. Об этом сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пулкове отменены или задержаны 15 рейсов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Пулкове отменены или задержаны 15 рейсов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным на 12:00, задержки более чем на два часа коснулись 12 рейсов.

Кроме того, девять самолетов были направлены на запасные аэродромы. В частности, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург приземлился во Внуково в Москве.

Ранее «Росавиация» сообщила о введении временных воздушных ограничений из-за угрозы атак беспилотников.

Матвей Николаев