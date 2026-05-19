Депутатам дороги мандаты

Подавляющее большинство единороссов, которые представляют регионы Сибирского федерального округа (СФО) в завершающем свою работу восьмом созыве Государственной думы РФ, подали заявления на участие в предварительном партийном голосовании перед новыми выборами. В их числе вице-спикеры нижней палаты Федерального собрания Александр Жуков и Шолбан Кара-оол, зарегистрировавшиеся для праймериз, соответственно, в Новосибирской области и Республике Тыва. Окончательно список кандидатов от «Единой России» (ЕР) будет сформирован по итогам партсъезда, намеченного на конец июня.

Москвич Александр Жуков решил остаться сибирским депутатом Госдумы РФ и в следующем парламентском созыве

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Москвич Александр Жуков решил остаться сибирским депутатом Госдумы РФ и в следующем парламентском созыве

Из 29 единороссов, представляющих сегодня в Госдуме РФ сибирские субъекты федерации, 24 примут участие в предварительном голосовании ЕР, подсчитал «Ъ-Сибирь». Срок подачи соответствующих заявлений в региональные оргкомитеты праймериз истек на прошлой неделе.

18 действующих членов фракции ЕР от регионов СФО в Госдуме избраны в одномандатных округах, 11 — от региональных групп партсписка. В 2021 году общие группы были сформированы для кандидатов Новосибирской и Омской областей, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также для трех регионов Енисейской Сибири (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва). Одномандатников-единороссов могло быть больше, но несколько мандатов к настоящему времени являются вакантными. Избранный от Прокопьевского округа в Кузбассе Дмитрий Исламов был назначен заместителем министра энергетики РФ, Александр Прокопьев (Бийский округ в Алтайском крае) стал председателем правительства Республики Алтай, Айдын Сарыглар (Тывинский округ) — мэром Кызыла, а Юрий Швыткин (Красноярский округ в Красноярском крае) скончался.

В Омской области единственный депутат-одномандатник от ЕР Оксана Фадина (заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению) на этот раз будет баллотироваться не в Госдуму, а в законодательное собрание региона в составе 14-й территориальной группы кандидатов. По данным «Ъ-Сибирь», в случае успеха на этих выборах, которые пройдут одновременно с федеральными, областной парламент может выдвинуть госпожу Фадину в Совет федерации. В свою очередь, Игорь Антропенко, избранный ранее по партсписку, зарегистрировался на праймериз в Любинском округе №143.

Минимальные изменения произошли в Новосибирской области. Как и в 2021 году, в своих одномандатных округах намерены переизбраться Олег Иванинский, Виктор Игнатов и Дмитрий Савельев. Александр Жуков, занимающий пост первого вице-спикера Госдумы, также будет баллотироваться от этого региона.

В Томской области избранная в 2021 году в Обском округе Татьяна Соломатина (зампредседателя комитета по охране здоровья) на этот раз заявилась в Томском округе. Ротация носит вынужденный характер, поскольку из-за снижения числа избирателей за последние пять лет Центризбирком объединил два одномандатных округа на территории региона. Первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев и заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш вновь рассчитывают попасть в партсписок ЕР.

Кемеровские депутаты Антон Горелкин и Павел Федяев вновь заявились, соответственно, в Кемеровском и Заводском округах. Напомним, что господин Горелкин занимает в Госдуме пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, а господин Федяев — первого заместителя председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев, который в 2021 году избрался по партсписку, на этот раз хочет попробовать силы в Новокузнецком округе. Этот округ в настоящее время в парламенте представляет Александр Максимов, но заявление на участие в праймериз он не подавал. Вячеслав Петров также меняет участие в партсписке на одномандатный округ — Прокопьевский. Кроме господина Максимова, не будет участвовать в предварительном голосовании и Вероника Власова, получившая на прошлых выборах мандат по партсписку.

В Алтайском крае также произошло сокращение числа одномандатных округов — с четырех до трех. Но особого влияния на планы единороссов это не повлияло, поскольку депутатом от расформированного Рубцовского округа является представитель КПРФ. Первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов вновь планирует избраться от Барнаульского округа, Иван Лоор, в свою очередь, сменил Славгородский округ на Бийский. В 2021 году региональную группу кандидатов ЕР от Алтайского края и Республики Алтай возглавил Владимир Шаманов. Подал заявление на участие в партсписке от Алтая он и в 2026-м в статусе зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Красноярские думцы Александр Дроздов и Сергей Еремин планируют повторить успех в Центральном и Дивногорском округах. В восьмом созыве Госдумы господин Дроздов занимает пост зампредседателя комитета по промышленности и торговле. Алексей Веллер, избранный в 2021 году в Енисейском округе, заявился на праймериз по партсписку. За место в нем будет бороться и депутат Наталья Каптелинина. Впрочем, одновременно она зарегистрирована участником предварительного голосования на выборах законодательного собрания Красноярского края.

В Республике Алтай заявление на праймериз не стал подавать действующий депутат Роман Птицын. В Республике Хакасия — его коллега Николай Шульгинов. Оба были избраны в одномандатных округах. Причем господин Шульгинов занял в Госдуме кресло председателя комитета по энергетике. От Республики Тыва во второй раз по партсписку намерен избраться ее бывший глава, вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Шолбан Кара-оол.

В Иркутской области вновь будут участвовать в предварительном голосовании действующие депутаты Мария Василькова (по партсписку), Сергей Тен (Шелеховский округ) и Александр Якубовский (Братский округ). Господин Тен работает в Госдуме первым зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Не последовал примеру коллег только Антон Красноштанов, который в 2021 году избрался в Ангарском округе.

Предварительное голосование начнется 25 мая и завершится 31 мая. Окончательно же списки кандидатов от ЕР должны быть сформированы по итогам партийного съезда, который пройдет в конце июня.

Валерий Лавский