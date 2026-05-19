В Петербурге осудили пенсионера с поддельным удостоверением ФСБ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Виктору Семашкину, признанному виновным в использовании подложных документов. Водитель автомобиля «Аурус Сенат» предъявил инспектору ДПС фальшивое удостоверение пенсионера ФСБ и предписание на спецсигналы, пытаясь избежать ответственности за незаконно установленную мигалку. Суд назначил 6 месяцев ограничения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При проверке на автомобиле также обнаружили незаконно установленное устройство для подачи световых и звуковых сигналов. Экспертиза установила, что предписание на транспортное средство не выдавалось и не соответствует защитному комплексу бланка, а удостоверение ФСБ не соответствует образцу подлинного документа.

Подсудимый признал вину частично. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 327 и ч. 5 ст. 327 УК РФ и назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Кирилл Конторщиков