Прокуратура добилась ремонта автодороги в Кудымкарском округе

Кудымкарская городская прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и добилась их устранения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры осмотрели автодорогу Верх-Иньва — Демино и установили факт ее ненормативного содержания. Так, на отдельных участках выявлены недостатки дорожного полотна, образующие колейность и создающие опасность дорожно-транспортных происшествий.

По выявленным нарушениям главе Кудымкарского округа внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены. Произведено грейдирование проезжей части с отсыпкой отдельных участков щебнем.