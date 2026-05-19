К концу года в Прикамье подключат 26 отечественных базовых станций

До конца 2026 года в Пермском крае будет установлено 26 отечественных базовых станций «Иртея», их общее количество в крае достигнет 50. Как сообщает пресс-служба оператора ПАО «МТС», новое оборудование появится в 13 районах региона, в том числе в Кишертском, Ильинском, Октябрьском, Усольском, Чернушинском, Соликамском, Пермском, Нытвенском, Кунгурском, Александровском, Куединском, Чайковском и Большесосновском.

Сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1,2 тыс. базовых станций «Иртея». В Прикамье оборудование уже запущено в нескольких территориях. Оно поддерживает стандарт LTE, тем самым обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету. К 2030 году «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

Стоит отметить, что за прошлый год в Прикамье было установлено 2,4 тыс. новых базовых станций. Согласно данным «Ростелекома», в 2025 году его специалистами в Прикамье было установлено 69 базовых станций другого отечественного производителя — «Булат».