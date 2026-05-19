В Оренбурге перед судом предстанет директор фирмы за хищение 1,7 млн рублей при ремонте дорог

В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора коммерческой организации. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном размере), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2024 года по июнь 2025 года департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга заключил с фирмой, которую возглавляет обвиняемый, контракты на ремонт автомобильных дорог. Подрядчик также должен был вывезти строительные отходы с места проведения работ.

Обвиняемый неоднократно «представлял заказчику документы, в которых были отражены недостоверные сведения о вывозе мусора с объектов на специализированный полигон». Делалось это, чтобы похитить бюджетные деньги. причиненный ущерб превысил 1,7 млн руб.

Руфия Кутляева